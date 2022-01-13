Сеул, 13 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 16 225 человек. Об этом 13 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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По состоянию на 00:00 13 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 429 466 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 80 570 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 303 358 человек. Уровень полной вакцинации составил 84,4%.

«Бустерную» дозу получили 279 243 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 22 101 847 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4167 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 679 030.

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