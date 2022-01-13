Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В министерстве общего и профессионального образования Ростовской области открестились от вакцинации детей в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Информация об организации вакцинации детей в школах Батайска не соответствует действительности. Поручения по сбору какой-либо информации, связанной с вакцинацией детей, минобразованием Ростовской области не направлялись», — сказано в ответе ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что списки детей на вакцинацию от COVID-19 начали собирать в школах Батайска. Просьбы от классных руководителей появились в родительских чатах.

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