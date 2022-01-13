Москва, , 10:24 — REGNUM Главное отличие нового штамма «Омикрон» от предыдущего «Дельта» — заболевшего сильнее беспокоят слабость и головные боли. При этом гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Симптомы «Омикрона» больше похожи на симптомы при сезонных ОРВИ — это повышение температуры до 38 °C и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель.

Также «Омикрон передаётся в 4,2 раза быстрее, чем «Дельта». Вероятность заразиться им возрастает в помещениях с большим количеством людей. Инкубационный период при заражении «Омикроном» составляет 3−6 дней, при заражении штаммом «Дельта» — 4−5 дней.

ИА REGNUM сообщало, наиболее эффективной защитой от нового штамма коронавируса «Омикрон» является гибридный иммунитет, считает врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

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