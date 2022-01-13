Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 января оценил объём расходов на снижение углеродного следа.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ежегодно расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Он напомнил, что в 2021 году Россия приняла стратегию низкоуглеродного развития, реализация которой должна обеспечить достижение углеродной нейтральности к 2060 году или раньше «за счёт мер по контролю и снижению выбросов парниковых газов, так и управления природными экосистемами».