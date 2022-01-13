Москва, 13 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 января оценил объём расходов на снижение углеродного следа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Ежегодно расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Он напомнил, что в 2021 году Россия приняла стратегию низкоуглеродного развития, реализация которой должна обеспечить достижение углеродной нейтральности к 2060 году или раньше «за счёт мер по контролю и снижению выбросов парниковых газов, так и управления природными экосистемами».