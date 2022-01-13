Новокузнецк, Кемеровская область, 13 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В городском общественном транспорте Новокузнецка с 15 января вырастет стоимость проезда. Постановление опубликовано на официальном сайте региональной энергетической комиссии Кемеровской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата к/ф «Нашла коса на камень». реж. Анна Крайс. 2017. Россия В транспорте

Руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий уточнил, что изменения коснутся практически всех маршрутов.

При этом постановление позволяет воспользоваться услугами пассажирского транспорта по дифференцированному тарифу. Так, для пенсионеров при оплате транспортной картой стоимость проезда составит 12 рублей, наличными — 15 рублей. Для школьников, студентов по транспортной карте — 14 рублей, наличными — 18 рублей. Для остальных категорий граждан по транспортной или банковской карте — 25 рублей, наличными — 30 рублей.