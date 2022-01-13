Пенза, 13 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В минсельхозе Пензенской области подвели итоги реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2021 году. По данным ведомства, в мероприятиях приняли участие 22 муниципальных района области.

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В муниципалитетах в течение прошлого года реализовали 111 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий, общая стоимость работ составила 66,2 млн рублей, из них 45,5 млн рублей федеральные средства, из регионального бюджета выделялось 500 тыс. рублей, 3,3 млн рублей местных бюджетов и 16,9 млн рублей было привлечено из внебюджетных источников.

Самыми активными участниками комплексного развития территорий оказались Кузнецкий район, где реализовали 19 проектов, по 18 проектов — в Башмаковском и Городищенском районах.

В сельских населенных пунктах исполнили 46 проектов по обустройству площадками твердых коммунальных отходов, 33 проекта по созданию и обустройству детских и спортивных площадок, семь проектов по обустройству колодцев, отремонтировали шесть историко-культурных памятников, осуществили четыре проекта по ремонту улично-дорожных сетей, столько же — по ремонту фасадов зданий, зон отдыха, уличного освещения и три проекта по обустройству пешеходных коммуникаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 35-ти муниципалитетах Пензенской области в 2022 году планируют благоустроить 23 дворовых территории и 28 общественных пространств.

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