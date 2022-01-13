Эр-Рияд, 13 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Global Panorama Эмблема мадридского «Реала»

В составе «Реала» голы забили нападающие Винисиус на 25-й минуте, Карим Бензема на 72-й и полузащитник Федерико Вальверде на 98-й. У «Барселоны» голами отметились форварды Люк де Йонг (41) и Ансу Фати (83).

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.