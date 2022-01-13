13 января 2022 | Время чтения 3 мин

После слов Александра Бастрыкина о возврате в МВД контроля за оборотом оружия и патронов, в соцсетях заговорили о бесполезности Росгвардии.

Светлана Шаповалова, , 11:37 — REGNUM Предложение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина вернуть МВД контроль за оборотом оружия и патронов активно обсуждают в интернете. Большинство людей его поддержали. В то время как Росгвардию после происшествий в учебных заведениях некоторые называют бесполезной организацией. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения из соцсетей.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«И это правильно. Искусственно, по прихоти созданную организацию — разогнать!» — предлагает Виктор Батанов.

«В связи с трагическими событиями был изменён закон об оружии, который вступит в силу в этом году. Не вижу смысла что-то менять в связи с этим, так как к его исполнению уже привлечены значительные силы и средства Росгвардии, уже имеющей опыт контроля над оружием. Сам являюсь владельцем оружия и считаю меры более чем достаточными.

С другой стороны, СК должен большее внимание уделить проценту оправдательных приговоров в нашей стране и более качественной работе своих сотрудников на этапе самого следствия, дабы меньше обращений граждане направляли лично Бастрыкину», — считает Ярослав Погодин.

«Что же теперь, гвардейцев из лицензионной службы разжаловать опять в милиционеры?» — спрашивает Валерий Филиппов.

«Двумя руками за! При создании Росгвардии туда насовали непрофильные для них виды деятельности», — отмечает Ю.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Если Росгвардия «нагружает» своими обязанностями МВД и ФСБ, логично убрать эту «прокладку». — рассуждает Олег Маклаков.

«Основа Росгвардии — это Внутренние войска. Зачем туда Золотов набрал из МВД оборот оружия, вневедомственную охрану, ОМОН? Видимо — создать значимость. Внутренние войска и остальные подразделения, которые раньше входили в МВД, — это небо и земля по подготовке и мировоззрению», — считает 22.

«Всё верно Бастрыкин говорит. Вообще, после его заявлений об образовании в России я его всё больше уважаю», — отмечает К.

«Абсолютно правильное предложение. Эта сфера как была в МВД, так бы там и оставалась. А Росгвардии и так работы хватит — одна физическая защита чего стоит», — соглашается С.

«Гвардейцев вообще расформировать. Что за потешные войска, да ещё и с генералом свадебным», — предлагает Гость.

«Оружие нужно совсем любое отменить у населения, а силовикам дать травматы. Нельзя разрешать применение оружия силовиками, уже были прецеденты, когда силовики убивали людей, якобы защищая себя, например случай с пьяным недавно. Да пьянство — это болезнь, и что, за это убивать человека? Пьяный — безбашенный, а трезвый — человек. Его лечить надо, а не убивать. Ведь стреляют на поражение силовики, не ранят, а именно убивают.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Милицию в советское время уважали, а не боялись, так и сегодня силовикам нужно заслужить уважение народа, но оружие не поможет в этом, будет насилие», — рассуждает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Министерству внутренних дел России следует передать контроль за оборотом оружия и патронов, глава СКР Александр Бастрыкин заявил в опубликованном 13 января интервью РИА Новости.

По его словам, на этапе межведомственного взаимодействия обсуждается ещё несколько инициатив, связанных с резонансными происшествиями в 2021 году — нападениями вооружённых молодых людей на учебные заведения в Перми и Казани.

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