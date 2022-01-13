Варшава, , 10:19 — REGNUM Солдат Эмиль Чечко, перебежавший в Белоруссию, «подпитывает антипольскую пропаганду Лукашенко». Об этом сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин во время пресс-конференции.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, чиновник подчеркнул, что ложь дезертира находит резонанс и в польских СМИ, «занимающихся информационной борьбой России и Белоруссии против Польши».

«Ведущие польские СМИ также цитируют Эмиля Чечко, что способствует распространению абсурдных обвинений в адрес Польши», — пожаловался Жарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел через границу в Белоруссию и попросил об убежище. Он рассказал о жестоких расправах польских военных над нелегальными мигрантами. На родине Чечко обвинили в дезертирстве, ему грозит военный трибунал.