Иерусалим, , 10:18 — REGNUM В ночь на 13 января два израильских офицера по ошибке были убиты в ходе патрулирования. Об этом 13 января сообщает Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в соцсети Twitter.

Израиль

«Этой ночью два офицера ЦАХАЛ были убиты во время патрулирования возле базы в районе долины реки Иордан. Офицеры были неправильно распознаны и по ошибке убиты огнем ЦАХАЛ», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что семьям погибших израильских офицеров сообщено о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что пятая волна коронавируса приведет к миллионам заражений в Израиле.