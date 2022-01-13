Тюмень, 13 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Тюменские спортсмены вошли в состав олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Тюменские лыжники

В состав сборной вошли Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Борьбу за место в паралимпийской сборной России продолжают шесть тюменцев из 12 с ограничениями здоровья по зрению в двух дисциплинах: лыжные гонки и биатлон. Отмечается, что окончательный состав паралимпийской сборной России определят в феврале на Кубке мира в Швеции.