Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Почти 7,5 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в 2021 году. Это как минимум в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Более 99% случаев составили нарушения скоростного режима. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Камеры на дорогах

«Несмотря на то, что зафиксированных нарушений в прошлом году в общей массе стало больше, статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в три-пять раз», — заметили в администрации города.

Напомним, летом 2020 года заработали 240 новых комплексов контроля скорости, осенью — комплексы на 40 аварийно-опасных перекрёстках. Кроме того, с октября выезд на выделенные полосы начали контролировать специальные мобильные комплексы, установленные на 120 городских автобусах и троллейбусах, которые пока что курсируют лишь в 12 из 18 районов города. Благодаря мобильным комплексам фиксируется движение по выделенной полосе и остановка/стоянка на ней.

«В 2021 году зафиксировано более 23 тыс. нарушений ПДД. Большая часть из них — это стоянка/остановка на выделенной полосе (порядка 22 тыс. нарушений)», — добавили в Смольном.

Отметим, что в 2022 году запланирована установка 300 стационарных комплексов и оснащение 17 аварийно-опасных перекрестков во всех районах города, из которых семь — пересечения с Невским проспектом.