Чебоксары, 13 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Новочебоксарске школу № 16, где десятки детей обратились в больницы с жалобами на боли в животе, переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Руководитель республики подчеркнул, что «ситуация с отравлением» школьников в Новочебоксарске находится на его личном контроле.

«Причины инцидента пока неизвестны. Дополнительно здание школы продезинфицировали. В целях профилактики с 13 января все школьники переводятся на дистанционное обучение на семь дней», — написал Олег Николаев.

По его словам, в школе работают сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в школе № 16 в Новочебоксарске. Правоохранители отмечали, что около 200 детей не пришли на учёбу 12 января, большинство жаловались на температуру и расстройство пищеварительной системы. 13 января республиканское министерство здравоохранения уточнило, что за медицинской помощью обратились 46 учеников.