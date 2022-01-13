Нальчик, , 10:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержали двоих иностранцев, прибывших в регион с большой партией героина. У задержанных было обнаружено в ходе досмотра более 460 граммов наркотического вещества. По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили 13 января в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как установлено, задержанные являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. В Кабардино-Балкарию они прибыли с намерением торговать наркотическими средствами, это доказывают электронные весы, которые обнаружены по их временному месту жительства.

«При личном досмотре в рюкзаке одного из них было обнаружено семь полимерных пакетов с порошкообразным веществом, а также денежные средства в сумме 39 тысяч рублей. <…> В ходе обследования места временного проживания задержанных изъяты электронные весы. Молодые люди пояснили, что намеревались сбыть наркотики путём осуществления тайниковых закладок», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Задержанных наркоторговцев арестовали. Следствие продолжается.

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