Краснодар, 13 января 2022, 10:14 — REGNUM На переработку будут отправлены новогодние ели в Краснодаре, сообщили 13 января в пресс-службе администрации города.
Для участия в акции жителям нужно до 20 января отнести ель на ближайшую контейнерную площадку для сбора мусора, предварительно освободив её от мишуры и игрушек.
Впоследствии собранные деревья будут переработаны в щепу, чтобы использовать в качестве удобрения и для отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах.
Отметим, что в 2021 году в Краснодаре после Нового года было переработано около 320 кубометров древесины.