Уфа, , 10:16 — REGNUM 21 потерявшегося человека нашли в текущем году в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Лес Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Так, 12 января спасатели Стерлитамакского района получили сообщение о том, что на турбазе в лесу потерялись две девушки. К счастью, позже им самостоятельно удалось найти дорогу обратно.

Всего с начала 2022 года в республике потерялся 21 человек, включая трех несовершеннолетних. Все они были найдены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 октября 2021 года в прошлом году в лесах Башкирии заблудились 177 человек.