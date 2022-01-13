Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM Ростовская область готова встретиться с новым штаммом коронавируса «Омикрон». На Дону созданы все необходимые условия для оказания медицинской помощи при осложнении эпидемической ситуации, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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В частности, в Ростовской области развёрнуто более трёх тысяч ковидных коек, введён в эксплуатацию Донской инфекционный центр — первая на Дону инфекционная больница.

«Регион в достаточной степени обеспечен аппаратами ИВЛ, медикаментами, медицинские учреждения укомплектованы персоналом. На территории области функционируют 27 лабораторий, проводящих исследование биоматериала на наличие коронавирусной инфекции. В случае роста заболеваемости возможны увеличение койко-мест для ковидных пациентов, а также реализация дополнительных мероприятий, направленных на преодоление эпидемиологической ситуации», — уточнили в пресс-центре.

Напомним, что в Ростовской области штаммом «Омикрон» заразились три человека. Это 22-летний студент Ростовского государственного медицинского университета, прибывший из Конго, и женщина с шестимесячным ребёнком.

ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оценить готовность медицинских организаций к распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». В частности, регионам вместе с Минздравом РФ нужно подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения «Омикрона» и увеличить объёмы тестирования населения.