Москва, , 10:08 — REGNUM Затяжные новогодние праздники нередко становятся серьезным испытанием для печени, помочь восстановиться этому жизненно важному органу можно с помощью специальной диеты. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.

Новогодний стол Womenzone.org

По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от алкоголя на какое-то время, а прием напитков, содержащих витамин С, наоборот увеличить.

Кроме того, необходимо чаще употреблять творог, поскольку в нем содержится метионин, аминокислота, которая благотворно влияет на печень.

Избавить организм от негативных последствий употребления спиртного также помогают прогулки на свежем воздухе.

Если же отойти от праздников до сих пор не удалось, то стоит обратиться за помощью к специалистам, подчеркнул специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что алкоголь не следует смешивать со сладостями и газированными напитками, на праздник можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой.

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