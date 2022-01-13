Спас-Деменск, Калужская область, 13 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Двух жителей Калужской области будут судить за убийство пожилого мужчины. Об этом 13 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственный эксперимент на месте преступления.

18 июля 2021 года 40-летний мужчина за вознаграждение согласился на предложение 59-летнего соседа убить его родственника. Злоумышленники задушили жертву, а соседям сказали, что он скончался сам.

Следствием первоначально была выдвинута версия о естественной смерти, видимых следов преступления на месте обнаружено не было. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что пенсионер был задушен. В результате следственных действий удалось установить причастных к убийству лиц. Мотивом преступления следствие считает нежелание одного из обвиняемых ухаживать за пожилым родственником и корыстную заинтересованность второго обвиняемого, которому было обещано денежное вознаграждение и помощь в трудоустройстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.