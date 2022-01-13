Березники, Пермский край, , 10:08 — REGNUM Власти Прикамья передумали покупать аэропорт в Березниках. Минтранс объяснил такое решение нецелесообразностью приобретения объекта. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Аэропорт «Березники» Volgo-don

В Законодательное собрание внесен проект изменений в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края. Он содержит предложение об исключении пункта о приобретении имущественного комплекса аэропорта «Березники» из-за отказа отраслевого заказчика от реализации проекта.

В краевом министерстве транспорта отметили, что для восстановления объекта необходимы значительные инвестиции. С учетом высоких финансовых затрат, низкого пассажиропотока и возможностей наземного транспорта выкупать его нецелесообразно.

По данным СМИ, собственник аэропорта намерен продавать объект на открытых торгах. Регулярные рейсы из аэропорта Березников не выполняются с 2001 года.

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