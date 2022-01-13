Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала периода снегопадов выписаны штрафы на сумму более 40 млн рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекция (ГАТИ).

Сосульки на доме в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Общая сумма начисленных за минувший день штрафов составила 700 тыс. рублей. Всего с начала снегопадов ГАТИ за ненадлежащую зимнюю уборку назначила штрафов на сумму 40,840 млн рублей.

«Многие организации оперативно устраняют нарушения в части зимней уборки территорий и кровель зданий», — отметили в ГАТИ.

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