Иерусалим, , 10:05 — REGNUM Генеральный директор МИД Израиля сообщил, что страна предоставила ООН 500 тысяч долларов для оплаты продуктов питания, медицинской и другой помощи афганским беженцам, бежавшим в Таджикистан.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

«Тель-Авив гордится тем, что участвует в международных усилиях по оказанию помощи афганским беженцам, бежавшим из страны после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном», — цитирует «Шафакна» генерального директора министерства иностранных дел Израиля Алона Ушпиза.

По словам источника, МИД Израиля не назвал причину выбора афганских беженцев именно в Таджикистане.

Организация Объединенных Наций 11 января призвала государства-члены предоставить финансовую помощь Афганистану в размере 5 миллиардов долларов, в том числе 4,4 миллиарда долларов — Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и другим партнерским организациям.

Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделено не менее 623 млн долларов на оказание помощи 6 млн афганских беженцев, большинство из которых проживает в Пакистане и Иране.

По оценкам, около 15% всего населения Афганистана покинули страну. Однако в некоторых сообщениях указывается, что около 175 000 афганцев вернулись на родину.

При этом УВКБ ООН считает, что граждане Афганистана продолжают покидать страну.