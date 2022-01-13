Джидинский район, Бурятия, 13 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В селе Белоозёрск Джидинского района Бурятии один и тот же дом горел два раза менее чем за неделю. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, первый пожар произошёл 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Спустя три дня, 12 января добровольным пожарным вновь пришлось выезжать по этому же адресу. К моменту их прибытия из дома шёл дым.

«В результате пожара повреждены стиральная машина, стена комнаты, пол на общей площади 2 кв.м. Хозяин не пострадал — на момент пожара его не было дома. Предположительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении», — отметили в ведомстве.