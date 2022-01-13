Москва, , 10:03 — REGNUM Сегодня, 13 января, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты», сообщается на сайте Кремля.

Гайдаровский форум Rvc.ru

Президент подчеркнул, что в 2021 году в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, восстановить занятость и обеспечить бюджетную сбалансированность.

«Сейчас важно детально проанализировать новые тенденции в науке, образовании, здравоохранении и других сферах для повышения качества жизни граждан», — отметил Путин и пожелал участникам форума успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, темой XII Гайдаровского форума в 2020 году была «Россия и мир после пандемии».

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