Михайловский район, Рязанская область, , 10:07 — REGNUM Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении 14-летнего жителя Михайловки Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

По предварительным данным, в декабре 2021 года двое школьников 14 и 15 лет повздорили при общении в одной из социальных сетей. Подростки встретились лично, и один из них жестоко избил другого.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.