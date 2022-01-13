Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Прежний президент США Дональд Трамп ответственен за форсирование Ираном своей ядерной программы и новые нападения в регионе. Об этом пресс-секретарь нынешней американской администрации Джен Псаки заявила на брифинге.

Джен Псаки (сс) The White House

По её словам, Трамп принял решение о выходе США из многостороннего ядерного соглашения, и иранская атомная программа стремительно ускорилась. Теперь Вашингтон снова находится за столом переговоров.

«Иран напрямую атакует наших партнеров в (Персидском) заливе, его марионетки вновь нападают на американские войска в Иране, а США оказались тотально изолированы на международной арене», — сказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Австрии Вене проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной соглашения с Ираном. В Тегеране отказываются от прямого общения с американской стороной и требуют, чтобы восстановленные и усиленные при Трампе санкции были отменены.

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