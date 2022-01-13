Симферополь, 13 января 2022, 10:01 — REGNUM На территории Республики Крым будет установлена 61 вышка сотовой связи, это позволит обеспечить качественную связь для жителей 84 посёлков. Об этом сообщила 13 января журналистам заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об обеспечении качественной мобильной связи в Крыму и Севастополе, подчеркнул, что способ решить проблему будет найден. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к работе на полуострове есть интерес у двух федеральных операторов сотовой связи.