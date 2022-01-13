Симферополь, , 10:01 — REGNUM На территории Республики Крым будет установлена 61 вышка сотовой связи, это позволит обеспечить качественную связь для жителей 84 посёлков. Об этом сообщила 13 января журналистам заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Мы уже провели работы, связанные с выделением земли. По строительству 61 антенно-мачтового сооружения. В каких-то населённых пунктах у нас нет связи: где-то в половине населённого пункта связь есть, а во второй нет, потому что неполное покрытие. Этим 61 объектом строительства обеспечим покрытие и либо улучшим, либо появится мобильная связь в 84 населённых пунктах», — рассказала «Крым 24» Килик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об обеспечении качественной мобильной связи в Крыму и Севастополе, подчеркнул, что способ решить проблему будет найден. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к работе на полуострове есть интерес у двух федеральных операторов сотовой связи.