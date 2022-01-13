Симферополь, 13 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. На территории Республики Крым будет установлена 61 вышка сотовой связи, это позволит обеспечить качественную связь для жителей 84 посёлков. Об этом сообщила 13 января журналистам заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

«Мы уже провели работы, связанные с выделением земли. По строительству 61 антенно-мачтового сооружения. В каких-то населённых пунктах у нас нет связи: где-то в половине населённого пункта связь есть, а во второй нет, потому что неполное покрытие. Этим 61 объектом строительства обеспечим покрытие и либо улучшим, либо появится мобильная связь в 84 населённых пунктах», — рассказала «Крым 24» Килик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об обеспечении качественной мобильной связи в Крыму и Севастополе, подчеркнул, что способ решить проблему будет найден. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к работе на полуострове есть интерес у двух федеральных операторов сотовой связи.