Москва, , 10:01 — REGNUM В минувшем году российскими следователями было возбуждено более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей, что на 16,9% больше, чем в 2020 году. Об этом 13 января рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22 047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также председатель СК РФ уточнил, что рост такого рода преступлений наблюдается в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях, а меньше всего их в Адыгее и Башкирии, Татарии и Карелии, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

«При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться», — указал Бастрыкин.

При этом он подчеркнул, что имеющиеся практики получения помощи нужно дальше развивать на уровне государства, так как это не всегда можно сделать технически, а потому необходимо, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, которые могли бы получить ее в оперативном порядке.

«Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи», — пояснил Бастрыкин.

«Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно», — также добавил глава СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после убийства пятилетней девочки в Костроме возбуждено ещё одно дело — о халатности полицейских.