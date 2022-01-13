Москва, , 10:01 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение оценить готовность медорганизаций к распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 13 января сообщает сайт правительства.

Михаил Мишустин Nalog.ru

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Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. До 14 января Минздраву необходимо оценить готовность медицинских организаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом.

«К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома», — рассказали в правительстве.

Также даны поручения о готовности службы 122 к росту числа обращений граждан. Регионам вместе с Минздравом нужно подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения «Омикрона» и увеличить объёмы тестирования населения.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву и Минфину до 21 января внести в правительство проект решения о выделении 187,8 млн рублей на финансирование исследований вакцины против коронавируса, а именно на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины.