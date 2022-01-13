Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM Центр Ростова-на-Дону продолжат очищать от аварийных домов. По словам сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко, здания, не имеющие культурной ценности, представляют опасность.

В старом Ростове Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Если дом, не являющийся памятником архитектуры, признан аварийным и расселён полностью, то он должен быть снесён. Старой рухляди, где обитают бомжи и постоянно случаются пожары, быть не должно. Это требование закона», — цитирует главу администрации Ростова-на-Дону портал donnews.ru.

В 2021 году были снесены практически все аварийные дома в Кировском районе, в 2022 году планируется ликвидировать ветхие здания в Ленинском районе. Эта работа проводится в рамках предписаний, который выдала прокуратура. В надзорное ведомство обращаются люди с жалобами на полуразрушенные здания, с которых сыпятся кирпичи.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону осенью 2021 года стало известно о сносе шести аварийных домов, расположенных в историческом центре города. На эти цели было выделено 12 млн рублей. Однако общественники забраковали все проводимые на объектах работы. Так, к примеру, подрядчики, которые должны разбирать строения вручную, крушат всё экскаваторами.

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