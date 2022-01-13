Сеул, , 09:58 — REGNUM 13 января в Южную Корею доставили первую партию перорального препарата Paxlovid для лечения COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, партия в объёме 21 тыс. доз прибыла в международный аэропорт Инчхон около полудня.

К концу января в страну поступят ещё 10 тыс. доз.

Напомним, что 27 декабря Корейское управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило экстренное использование препарата Paxlovid.

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Правительство Южной Кореи заключило контракты на предварительную закупку 1 млн доз пероральных препаратов, в том числе 762 тыс. доз препарата компании Pfizer и 242 тыс. доз препарата MSD.

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