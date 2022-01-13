Канберра, , 10:07 — REGNUM Решение правительства Австралии о том, будет ли разрешено чемпиону по теннису среди мужчин Новаку Джоковичу остаться в стране для участия в турнире Australian Open, до сих пор не принято. Ожидалось, что решение министра иммиграции Алекса Хоука будет объявлено 13 января, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил на пресс-конференции 13 января, что министр по делам иммиграции Алекс Хоук все еще рассматривает этот вопрос. Но он отказался от дальнейших комментариев.

«Речь идет о личных полномочиях отдельного министра, к которым господин Хоук может прибегнуть, и я не собираюсь сейчас давать какие-либо дополнительные комментарии», — ограничился Моррисон.

Напомним, что суд, ранее отменивший аннулирование визы Джоковича и выпустивший его на свободу, подтвердил, что у правительства Австралии сохраняется право вновь отозвать визу известного теннисиста, что в таком случае запретит ему посещать Австралию в течение трех лет.

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