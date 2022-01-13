Омск, , 09:57 — REGNUM Новый глава Омска Сергей Шелест 13 января подписал распоряжение о назначении 35-летнего Юрия Казакова на должность руководителя аппарата мэра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Юрий Казаков окончил Омский юридический институт (специальность — «юрист»). С 2009-го по 2012 год служил в органах прокуратуры, затем работал в коммерческих структурах.

С 2015-го по 2019 годы являлся начальником отдела правового обеспечения управления делами администрации Омска. В апреле 2019 года его назначили заместителем управляющего делами администрации города.

Шелест поручил Казакову «усилить контроль за исполнением структурными подразделениями администрации города Омска поручений мэра города Омска, осуществлять анализ мер, принимаемых по обращениям граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шелест официально вступил в должность мэра Омска 12 января.

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