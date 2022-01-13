Саратов, , 09:59 — REGNUM В Саратове на сотрудника скорой помощи совершено нападение. Публикация с таким содержанием появилась в средствах массовой информации. Региональным СУ СКР организована проверка данной информации, сообщает пресс-служба ведомства.

Нападение

По данным публикации, инцидент произошел 12 января, когда бригада скорой помощи выехала на вызов на улицу Большую Садовую в Саратове. Прибывшему фельдшеру пациент нанес несколько ударов кулаком в грудь.

ИА REGNUM ранее сообщало, на врача-травматолога, находившегося на дежурстве в травмпункте ГУЗ Саратовской области «Балаковская районная поликлиника», напал пациент. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей.

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