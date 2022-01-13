Канберра, 13 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) официально отложена, поскольку ситуация с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем продолжает оставаться неразрешенной. Об этом 13 января сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что судьба звездного теннисиста, а именно его пребывание в Австралии, до сих пор сопровождается знаком вопроса. Как ожидается решение по Джоковичу будет принято сегодня, 13 января.

Жеребьевка в рамках турнира Australian Open была отложена на 75 минут. Это связано с пресс-конференцией премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Решение по Джоковичу должен принять министр по делам иммиграции Алекс Хоук, который обладает полномочия аннулировать визу спортсмена из Сербии. Откладывая начало турнира, организаторы надеялись, что Моррисон хоть как-то прольет свет на ситуацию и сделает официальное заявление.