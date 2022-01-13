Париж, , 09:54 — REGNUM Служба общественного здравоохранения Франции зарегистрировала за сутки 361 719 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 249 человек, почти 4000 пациентов находятся в реанимации. В результате число жертв эпидемии во Франции достигло 126 305 человек.

Ревакцинацию во Франции прошли почти 30 млн человек. С начала кампании вакцинации во Франции 53 417 529 человек получили хотя бы одну инъекцию вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно экономическому прогнозу, опубликованному Банком Франции, экономика хорошо выдерживает распространение штамма «Омикрон».

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