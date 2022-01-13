Биробиджан, , 10:02 — REGNUM Недалеко от села Биджан в Еврейской автономии снова обнаружили следы тигра. Их заметили после того, как в населённом пункте пропала собака, охранявшая телевышку, сообщило 13 января РИА Биробиджан.

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В администрации села жителям рекомендовали не покидать свои дома, обеспечить безопасность домашних животных, быть осторожными.

«В связи с выходом дикого зверя в окрестности села будьте бдительны, осторожны и внимательны! Берегите себя и своих близких», — сообщается на странице администрации населённого пункта в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре тигр приходил в сёла Нагибово и Биракан Еврейской автономии. Зверь растерзал несколько собак и баранов.