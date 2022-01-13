Краснодар, 13 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Трамвайный парк Краснодара пополнится десятью новыми трёхсекционными вагонами в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации региона. На эти цели из краевого бюджета будет выделен миллиард рублей.

Пресс-служба администрации Краснодара Краснодарский трамвай

«В этом году принято решение сделать акцент именно на трехсекционных моделях. Общая вместимость десяти таких вагонов сопоставима с 16 односекционными. Как показывает практика, они более востребованы пассажирами», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Всего в 2019—2021 году для Краснодара уже приобретено 103 новых трамвая, 99 односекционных и четыре трехсекционных, что позволило обновить 31,8% трамвайного парка. На данный момент есть острая необходимость в замене почти 40% подвижного состава трамвайного парка, также необходимо заменить 117 из 187 краснодарских троллейбусов — 62,5%, и 54% (70 единиц) автобусов. В 2022 году уже приобретено 12 автобусов.