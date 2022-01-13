Сеул, , 09:53 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Налоги Chris Potter

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2021 года в государственную казну поступило 16 трлн вон (~$13,5 млрд), что на 2 трлн вон (~$1,7 млрд) больше, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Эксперты отмечают, что рост налоговых поступлений связан с увеличением доходов от корпоративного налога и налога на добавленную стоимость.

Общий объём поступлений в бюджет в период с января по ноябрь составил 523,9 трлн вон (~$441,1 млрд), что на 86,1 трлн вон (~$72,5 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Расходы в годовом исчислении увеличились на 45,2 трлн вон (~$38 млрд), до 546,3 трлн вон (~$460 млрд).

По состоянию на конец октября госдолг Южной Кореи составил 965,3 трлн вон (~$812,8 млрд), что составляет 47,3% ВВП.