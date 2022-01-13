Рыбинск, Ярославская область, , 09:53 — REGNUM Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, осуждённый за взятки, отозвал из суда заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM заявление от Урлашова поступило в Рыбинский городской суд. Из 12,5 лет по приговору бывший мэр провёл в заключении 8,5. Первое заседание суда по заявлению Евгения Урлашова должно было состоятся 13 января. Однако экс-мэр отозвал документ. Причины этого пока неизвестны.

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