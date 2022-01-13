Москва, , 09:51 — REGNUM Из-за гололедицы и ветра в столице России продлен «желтый» уровень погодной опасности. Это 13 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Гололед Илья Бесхлебный

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Уточняется, что «желтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

При этом предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье будет действовать до 07:00 15 января. Также предупреждение о сильном ветре с порывами до 18 м/с в столице будет действовать до 21:00 14 января, а в Московской области — с 09:00 13 января до 21:00 14 января.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 13 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C.