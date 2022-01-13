Хабаровск, , 10:05 — REGNUM Строительная отрасль Хабаровска 2021 год завершила с хорошими показателями — введено 245 тыс. кв. метров жилья. Ожидается, что в 2022 году этот показатель будет больше на 15−20 тыс. «квадратов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы строим высокими темпами. Современный панельный жилой дом на несколько подъездов, с утепленным фасадом возводим за 11 месяцев. Сдаем комфортабельное жилье с набором придомового благоустройства — парковочной территорией, детскими и спортивными городками», — пояснил мэр Сергей Кравчук.

По мнению главы Хабаровска, город готов к реновации, которая начнется с центральной части столицы края. На аукционы по развитию территорий будут выставлены участки под застройку на улицах Карла Маркса — Нагишкина, Гоголя, площадки вблизи улицы Промышленной, на Запарина — в переулке Доступном и другие.

«Ранее в городе действовала программа развития застроенных территорий, в рамках которой жильцы ветхих домов получали новые благоустроенные квартиры. Эти обязательства брали на себя частные инвесторы, которые на освободившихся территориях реализовывали свои проекты. Одним из направлений программы реновации предусматривается аналогичная схема, которая позволит улучшить свои жилищные условия сотням жителей города», — добавил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Российской газете» рассказал о программе реновации в городах Дальнего Востока.