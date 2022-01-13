Майкоп, 13 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Адыгее будет выделено из регионального бюджета 18 млн рублей на оказание помощи детям, больным сахарным диабетом. Это решение властей довел в ходе совещания с врачами-эндокринологами глава республики Мурат Кумпилов.

Doctordiabet.ru Детский диабет

На выделенные средства будут закуплены системы непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови детей в возрасте до 18 лет с диагнозом «сахарный диабет» первого типа.

«Мы внимательно изучили этот вопрос. Здоровье детей — это наш приоритет. Понимая всю важность своевременной медицинской помощи при сахарном диабете, мы приняли решение о выделении средств и поддержке семей с больными детьми», — приводит слова Кумпилова его пресс-служба.

В настоящее время в Адыгее на учете стоят 128 детей с таким диагнозом, ежегодно каждому из них требуется 26 датчиков для непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови. В перечень бесплатных лекарств эти системы не входят. Благодаря поддержке властей Адыгеи эти мониторы будут предоставлены бесплатно.