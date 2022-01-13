Горно-Алтайск, , 09:47 — REGNUM Народный праздник Чага Байрам в Республике Алтай отметят 6 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующий указ подписал глава республики Олег Хорохордин.

«Чага Байрам» Минэкономразвития РФ

Праздник знаменует астрономическое начало Нового года. При этом он не имеет фиксированной даты — каждый год вычисляется по лунно-солнечному календарю и устанавливается на четвёртый, шестой или восьмой день новолуния. 6 февраля 2022 года выпадает на шестой день.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия прошли в дистанционном формате.

«Формат проведения праздника в этом году будет определен позднее на заседании оперативного штаба региона», — отметили в правительстве.

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