Камышлов, Свердловская область, 13 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Силовики установили лжеминёра, который восемь месяцев рассылал сообщения о терактах практически по всей России и города СНГ.

Oregon Department of Transportation Под арестом

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Им оказался 15-летний учащийся лицея №5 из Камышлова Свердловской области, сообщается на портале Е1.RU со ссылкой на источники в СК и ФСБ.

Свою «деятельность» подросток начал в январе 2021 года, сообщив о «минировании» лицея, в котором учился. Дальше — больше. С января по сентябрь он «минировал школы в Чебоксарах и Архангельске, ТЦ во Владивостоке и Калининграде, международный аэропорт Казани, банк в Ростове-на-Дону, церкви, парки, зоопарки и ТЦ в Санкт-Петербурге. Также он «минировал» здания МГУ, Совета Федерации и Госдумы. А еще здания в Казахстане, Белоруссии и Украине.

Все уголовные дела в отношении задержанного соединили в одно производство и отправили в СКР. Фигуранту грозит штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ответственность наступает с 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, анонимные злоумышленники утром 13 апреля разослали сообщения об угрозе взрыва в нескольких судах Санкт-Петербурга и здании Роскомнадзора.