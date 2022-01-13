Барнаул, , 09:46 — REGNUM Мошенники запугали пенсионерку из Рубцовска кредитами и похитили свыше 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Хищение путем обмана, совершенное в крупном размере»), организован комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление виновных лиц, сообщает 12 января ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенничество 50.мвд.рф

По данным следствия, на сотовый телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Позвонивший сообщил, что банковские карты, принадлежащие пенсионерке, взломаны и на них поступают крупные кредитные суммы, а в дальнейшем ей надо будет выплачивать кредит, если она срочно не предпримет никаких мер.

Через 30 минут позвонил якобы банковский работник и пояснил, что мошенники оформили на имя заявительницы кредит и чтобы его закрыть, необходимо перевести денежные средства на другой счет. Вскоре на сотовый телефон пришло сообщение с кодом о смене пароля в личном кабинете и смс о подтверждении кредита на сумму 895 тысяч рублей. Затем рубцовчанке снова позвонил неизвестный и предложил женщине быстро перевести деньги с помощью менеджера в салоне сотовой связи. Женщина, следуя инструкциям, сняла деньги в банкомате и поехала в торговый центр.

Таким образом, женщина перевела на счет злоумышленников 769 тысяч рублей, сказав менеджеру в салоне сотовой связи, что переводит деньги на свою карту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барнауле лже-банкиры обманули настоящего сотрудника банка.

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