Уфа, , 09:51 — REGNUM 85 семей, которые проживали в аварийных домах, получили ключи от новых квартир в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В Башкирии возведение многоквартирных домов, квартиры в которых предоставляются гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, в селе Приютово Белебеевского района в новые квартиры переезжают 188 человек, которые проживали в 11 аварийных домах. При этом площадь расселяемого аварийного жилья составила 3,84 тысячи кв. метров.

На реализацию программных мероприятий было направлено свыше 145 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ составили 127,8 млн рублей, из средств республиканского бюджета было выделено 2,6 млн рублей, средства муниципального образования составили 15,3 млн рублей.

Во всех квартирах в новом доме есть индивидуальное отопление, сантехническое оборудование, выполнена чистовая отделка. Рабочие также благоустроили придомовую территорию.

В ходе реализации программы в Башкирии планируется расселить 134 аварийных домов, в которых проживают 2,8 тысяч граждан. На эти цели планируется направить 1,82 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около 40% многоквартирных домов в Башкирии находятся в неудовлетворительном состоянии.