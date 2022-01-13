Благовещенск, 13 января 2022, 09:49 — REGNUM Министерство образования и науки Амурской области разрабатывает программу модернизации школьных столовых. Их превратят в кафе с целью развить в детях культуру питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: «Почему детей должны кормить помоями?» — соцсети обсуждают скандал в школе
По её словам, пилотными территории для апробации этой инициативы определены Благовещенск, Белогорск, Тында и Сковородинский район.
Как сообщало ИА REGNUM, в школе Тюльганского района Оренбургской области школьников кормили сырым омлетом. Школьнице, сообщившей об этом, 40 минут пытались доказать, что она не права, в то время как в столовой практически весь омлет вывалили в ведро. Ребёнка довели до слез.